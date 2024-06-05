Özel ekip yurtdışına kaçmak isteyen kadın katili magandayı İzmir’de yakaladı

Adana'da 1 ay önce Hayriye Derin (43), oğlu Talha Derin'i (12) yabancı dil kursuna bıraktıktan sonra diğer oğlu Kayra Derin'le (7) birlikte otomobiline binerek evine doğru yola çıktı. 3 çocuk annesi Derin, evine 300 metre kaldığı anda karşı şeritten gelen motosikletli şüphelinin silahından çıkan mermiyle boynundan vuruldu.

Oğlunun gözleri önünde vurulan talihsiz kadın hastanede hayatını kaybetti. Polis, Hayriye Derin'in ölümüne neden olan magandayı yakalamak için Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel ekip kurdu. Cinayet dedektifleri, silahlı saldırının yaşandığı bölgedeki 10 kilometrelik alandaki 100 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini tek tek izledi. Cinayet dedektifleri, katil zanlısının Baran Tuncer (22) olduğu tespit etti. İzmir'de saklanan ve yurtdışına kaçma hazırlığında olduğu öğrenilen Tuncer, kaldığı apartman dairesinde yapılan operasyonla yakalandı. Adana'ya getirilen Tuncer, "Kurşunlamak istediğim iş yerinin sahibi olaydan saatler önce kuzenimi bacağından vurmuştu. İntikam almak istedim. Hedefim iş yeriydi, kadını yanlışlıkla vurdum" dedi ve tutuklandı.

OĞLUNUN GÖZLERİ ÖNÜNDE…

Olay, 4 Mayıs'ta Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi'nde meydana geldi. Ev kadını, 3 çocuk annesi Hayriye Derin, otomobiliyle oğlu Talha Derin'i yabancı dil kursuna bıraktıktan sonra yanındaki diğer oğlu Kayra Derin ile evine dönmek için yola çıktı. Derin, caddeden geçerken motosikletli 2 şüpheli, husumetli oldukları K.Ş.'nin (38), oto lastik tamiri ve satışı yapılan iş yerine tabancalı saldırı düzenledi. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri direksiyondaki Hayriye Derin'in ensesine isabet etti. Oğlu Kayra'nın gözleri önünde yaralanan Derin, bilinci kapanınca karşı şeritten gelen yolcu minibüsüne çarptı. Saldırganlar ise motosikletle kaçtı.

ÖZEL EKİP KURULDU

Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın, doktorların tüm müdahalesine karşın hayatını kaybetti. Derin, Kabasakal Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Olayın aydınlatılması için Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel ekip kuruldu. Cinayet dedektifleri, silahlı saldırının yaşandığı bölgedeki ve yaklaşık 10 kilometre alanda güvenlik kamerası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Takip Sistemi'nden (PTS) elde edilen 100 saatlik görüntüyü incelemeye aldı. Görüntüleri saniye saniye izleyen özel ekip, 3 çocuk annesi Hayriye Derin'i öldüren silahın tetiğine basan kişinin Baran Tuncer olduğunu tespit etti.

KUZENİNİN İNTİKAMINI ALMAK İSTEDİ

Magandaların hedefindeki iş yeri sahibi K.Ş.'nin, olaydan saatler önce husumetlisi F.T.'yi (29) tabancayla bacağından vurduğu, kuzeni Baran Tuncer'in ise suç ortağıyla birlikte intikam saldırısı düzenlediği ortaya çıktı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüpheli Tuncer'in olayın ardından saklanmak için İzmir'e gittiğini, yurt dışına kaçış hazırlığında olduğunu belirledi. Adana'dan yola çıkan ekip, önceki gün gittiği İzmir'in Buca ilçesine bağlı Dicle Mahallesi'nde şüphelinin saklandığı apartman dairesini tespit etti.

"HEDEFİMDE İŞ YERİ VARDI"

Başlattığı fiziki takipte, şüphelinin evde yalnız olduğunu saptayan Adana polisi, düzenlediği operasyonla Baran Tuncer'i yakaladı. Katil zanlısı Tuncer, hava yoluyla Adana'ya getirildikten sonra emniyete götürüldü. Tuncer'in, ifadesinde, "Hedefim iş yeriydi, kadını yanlışlıkla vurdum" dediği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Baran Tuncer, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Öte yandan Baran Tuncer'in cinayet anında motosikleti kullanan diğer şüphelininse yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.