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Giriş Tarihi: 22.1.2022

Özel gençlerin koruyucu meleği

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Özel gençlerin koruyucu meleği
Konyalı iş insanı Uğur Devecioğlu, Down sendromlu oğlunun hayatını kendi olanakları ile sürdürebilmesi için, aynı durumdaki çocukları da düşünüp rehabilitasyon merkezi kurdu. Çocukların meslek sahibi olup, para kazanabilmeleri için 6 yıl önce kafeterya ve restoran açıp, aralarında kendi oğlunun da bulunduğu zihinsel engelli ve Down sendromlu 10 genci istihdam etti. Çocukların koruyucu meleği olan ve kanser tedavisi gören eşi Yasemin Devecioğlu da vaktinin büyük çoğunluğunu işletmede geçiriyor. SABAH'a konuşan Devecioğlu şunları söyledi: "Hayatta kimseye muhtaç kalmıyorlar. Toplumun yük olarak gördüğü bireyler artık üretici oldu. Ailelerine de maddi anlamda destek oluyorlar. Evde olsalardı ne sosyalleşebileceklerdi ne de hayata karışabileceklerdi."

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Özel gençlerin koruyucu meleği
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