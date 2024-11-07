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Giriş Tarihi: 7.11.2024 13:17 Son Güncelleme: 7.11.2024 13:19

Özel gereksinimli çocuklar Çatalca Adliyesi’nde

Çatalca Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Tunç özel gereksinimli çocukları ağırladı. Hayalleri gerçek olan çocuklar bu özel ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Özel gereksinimli çocuklar Çatalca Adliyesi’nde

Çatalca Arif Nihat Asya Anadolu Meslek lisesi özel eğitim öğrencilerinden sorumlu öğretmen Emel Yanık'ın talebi üzerine Çatalca Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Tunç özel gereksinimli çocukları ağırladı.Özel gereksinimli çocukların üzerine düşülmesi gerektiği vurgulan Çatalca Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Tunç, 24 Kasım 2021'de 7343 sayılı kanunun 16. maddesi ile Hakimler ve Savcılar kanunda yer alan "alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engelli" ibaresi madde metninden çıkarıldığını hatırlatarak engelli, özel gereksinimli çocukların da ileride hakim savcı olmalarının önünde engelin kalktığını belirtti.

DURUŞMA SALONLARINI GEZDİLER

Duruşma salonlarının gezilmesi ile son bulan ziyarette Çatalca Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Tunç özel gereksinimli çocuklara hediye takdiminde bulundu.

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Özel gereksinimli çocuklar Çatalca Adliyesi’nde
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