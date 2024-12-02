Özel gereksinimli şehit oğlunun büyük başarısı

Adana Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler ile şehit polislerin özel gereksinimli çocukları, Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle aileleriyle birlikte makamında kabul etti. 2001 yılında Ordu'nun Ünye ilçesinde görev yaptığı sırada babası Adem Savaş'ın şehit düştüğünde 3 aylık olan ve doğuştan bedensel engelli Alperen Savaş'ın üniversiteyi kazanıp ilahiyat fakültesi birinci sınıfa devam ettiği öğrenildi. Müdür Arıkan, şehit eşi Sevgi Savaş ile Alperen'i tebrik edip başarılar diledi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, emniyette çeşitli birimlerde görevli polis memurlarının ve şehit polislerin özel gereksinimli çocukları ve alileriyle biraraya geldi. Çocuklarla ve aileleriyle sohbet eden Arıkan, çeşitli hediyeler verdi. Ordu'da görev yaptığı 2001 yılında şehit olan polis memuru Adem Savaş'ın o zaman 3 aylık olan bedensel engelli oğlu Alperen Savaş'ın ilahiyat fakültesi öğrencisi olduğunu öğrenen müdür Arıkan, anne Sevgi Savaş ve şehit oğlunu tebrik etti.