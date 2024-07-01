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Giriş Tarihi: 1.7.2024 19:06 Son Güncelleme: 1.7.2024 20:25

Özel güvenlik görevlisi alacak verecek cinayetine kurban gitti

İstanbul Sultangazi’de, özel güvenlik görevlisi Recep Çınar, borç para aldığı yakını tarafından silahla vuruldu. Ağır yaralanan Çınar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Özel güvenlik görevlisi alacak verecek cinayetine kurban gitti

Olay, dün gece, Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre özel güvenlik görevlisi olan Recep Çınar, bir yakınından borç para aldı. Çınar ile alacaklısı arasında borç yüzünden husumet oluştu. Bunun üzerine Recep Çınar ile alacaklı yakını, dün gece parkta bir araya geldi. İkili arasında başlayan tartışma sırasında alacaklı kişi, yanındaki silahla Recep Çınar'a ateş etti. Ağır yaralanan Çınar çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı ancak hastanede hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

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Özel güvenlik görevlisi alacak verecek cinayetine kurban gitti
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