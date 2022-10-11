Haberler Yaşam Haberleri Özel güvenlik sektörüne 6 bin 500 yeni güvenlikçi alınacak
Giriş Tarihi: 11.10.2022 16:25

Özel güvenlik sektörüne 6 bin 500 yeni güvenlikçi alınacak

Güvenlik Servisleri ve Organizasyon Derneği (GÜSOD) Başkanı ve Securitas Türkiye Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu, güvenlik sektörünün 2023'te 6 bin 500 istihdam oluşturmak için hazırlandığını söyledi. Kösereisoğlu, "2023'te Securitas olarak bin 500'ün üzerinde yeni istihdam sağlayacağız. Bizim haricimizde, güvenlik sektörünün de toplamda 5 bin kişi alacağını ve önümüzdeki yıl 6 bin 500 kişilik özel güvenlik istihdamı sağlanacağını öngörüyoruz. Ayrıca, güvenlik çalışanlarının çalışma şartlarının iyileştirilmesi için önümüzdeki günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmelerimiz olacak" dedi.

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Özel güvenlik sektörüne 6 bin 500 yeni güvenlikçi alınacak

"YENİ YATIRIMLARLA BÜYÜYEN İŞLETMELERE GÜVENLİK GEREKİYOR"

İstanbul, Trakya ve Marmara başta olmak üzere endüstri bölgelerinde iş gücü talebinin çok olduğunu anlatan Kösereisoğlu, "Güzel ücretlerle endüstrilerde iş var. Bu bölgelerde asgari ücretin yüzde 40-50 fazlasında ücretler veriyoruz. Mesai de oluyor, o da yüzde 15 kadar ek gelir sağlıyor. Buralarda maaşlar asgari ücretin yüzde 50 üzerine çıkıyor. Büyüyen endüstri, gelişme ve yeni yatırımlardan dolayı işletmeler büyüyor ve buraların güvenliğini de sağlamak gerekiyor" diye konuştu.

"ASGARİ ÜCRETE 2 ZAM GELEBİLİR"

Çalışanların asgari ücret konusundaki beklentilerinide değerlendiren Kösereisoğlu, "Asgari ücret konusunda, 'yılbaşında bir artar, sonrasında bir kez daha artar' diye düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

SEKTÖRDE BİR İLK

Kira artışlarına karşı özel güvenliklere lojman

GÜSOD Başkanı olmasının yanı sıra Securitas Türkiye Ülke Başkanı da olan Murat Kösereisoğlu, Securitas'ın sektörde bir ilke imza attığını belirterek, Türkiye'de özel güvenlik çalışanları için lojman kurduğunu anlattı. Kösereisoğlu, "Bu yıl bir ilke imza attık ve Muğla ile İstanbul'daki çalışanlarımız için lojman desteğini başlattık. İstanbul Esenyurt'ta kurduğumuz lojman özellikle İstanbul'daki kira artışları düşünüldüğünde faydalı oldu diyebiliriz. Muğla'nın Bodrum ilçesindeki lojmanımız ise sezonun bitmesi nedeniyle şu an yüzde 53 doluluk oranıyla 91 çalışanımızı ağırlıyor. Bodrum'da mevsimlik çalışıldığı ve konaklama maliyeti yüksek olduğu için güvenlik görevlisi bulmakta zorlanıyorduk, bu sebeple İstanbul'dan sonra Muğla'yı seçtik. Hedefimiz lojman sayımızı ülke geneline yaymak" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den Kabine Toplantısı sonrası FLAŞ asgari ücret 2023 ve enflasyon mesajı: Asgari ücret ne kadar olacak?
SON DAKİKA HABERİ! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı: Esnafa yeni kredi paketi ve üniversite öğrencilerine ulaşım desteği
AÖL sınavları tarihleri 2022-2023: MEB Açık lise AÖL 1.dönem sınavları ne zaman yapılacak; online mı yüz yüze mi olacak?
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan talimatı verdi: Asgari ücret 2023 için yeni hesaplar yeni rakamlar! İşte 'FARK' formülüyle asgari ücret zammı tabloları
AKARYAKIT SON DAKİKA: 11 Ekim 2022 güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatı: Bugün motorine ve benzine zam mı geldi, indirim var mı, ne kadar, kaç TL oldu?
SON DAKİKA: TOGG'un fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank'tan milyonları heyecanlandıracak açıklama: Çok ucuz...
SÖZLEŞMELİYE KADRO 2022 gelecek mi, ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor ve son durum ne? Sözleşmeliye kadro konusunda son rötuşlar!
BİM aktüel ürünlerinde dev indirimin ilk günü bugün başladı! BİM 11-14 Ekim 2022 aktüel ürünler tam listesi yayında!
SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM: Sözleşmeliye ve 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor, hangi kurumlarda verilecek?
Assos ve Troya Tünelleri bugün açıldı! Seyahat süresi 50 dakikadan 5 dakikaya düşüyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Özel güvenlik sektörüne 6 bin 500 yeni güvenlikçi alınacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA