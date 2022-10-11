Özel güvenlik sektörüne 6 bin 500 yeni güvenlikçi alınacak

"YENİ YATIRIMLARLA BÜYÜYEN İŞLETMELERE GÜVENLİK GEREKİYOR"

İstanbul, Trakya ve Marmara başta olmak üzere endüstri bölgelerinde iş gücü talebinin çok olduğunu anlatan Kösereisoğlu, "Güzel ücretlerle endüstrilerde iş var. Bu bölgelerde asgari ücretin yüzde 40-50 fazlasında ücretler veriyoruz. Mesai de oluyor, o da yüzde 15 kadar ek gelir sağlıyor. Buralarda maaşlar asgari ücretin yüzde 50 üzerine çıkıyor. Büyüyen endüstri, gelişme ve yeni yatırımlardan dolayı işletmeler büyüyor ve buraların güvenliğini de sağlamak gerekiyor" diye konuştu.

"ASGARİ ÜCRETE 2 ZAM GELEBİLİR"

Çalışanların asgari ücret konusundaki beklentilerinide değerlendiren Kösereisoğlu, "Asgari ücret konusunda, 'yılbaşında bir artar, sonrasında bir kez daha artar' diye düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

SEKTÖRDE BİR İLK

Kira artışlarına karşı özel güvenliklere lojman

GÜSOD Başkanı olmasının yanı sıra Securitas Türkiye Ülke Başkanı da olan Murat Kösereisoğlu, Securitas'ın sektörde bir ilke imza attığını belirterek, Türkiye'de özel güvenlik çalışanları için lojman kurduğunu anlattı. Kösereisoğlu, "Bu yıl bir ilke imza attık ve Muğla ile İstanbul'daki çalışanlarımız için lojman desteğini başlattık. İstanbul Esenyurt'ta kurduğumuz lojman özellikle İstanbul'daki kira artışları düşünüldüğünde faydalı oldu diyebiliriz. Muğla'nın Bodrum ilçesindeki lojmanımız ise sezonun bitmesi nedeniyle şu an yüzde 53 doluluk oranıyla 91 çalışanımızı ağırlıyor. Bodrum'da mevsimlik çalışıldığı ve konaklama maliyeti yüksek olduğu için güvenlik görevlisi bulmakta zorlanıyorduk, bu sebeple İstanbul'dan sonra Muğla'yı seçtik. Hedefimiz lojman sayımızı ülke geneline yaymak" diye konuştu.