Özel güvenlikçi genç kalbine yenildi

Bolu'nun Borazanlar Mahallesi Mutluer Sokak Hüseyin Gülen Apartmanında alışveriş merkezinde özel güvenlikçi olarak çalışan Erman Ayhan, dün akşam eşiyle birlikte aynı sokak oturan annesinin evinde yemek yediler. Ayhan'ın burada aşırı yemek yediği ve eşini de annesinde bırakarak uyumak için evine gittiği ve aşırı kilosu nedeniyle de gece yarısı kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

Sabaha karşı kayınvalidesinin evinde kalan Ayhan'ın eşi önce cep telefonu ile kocasına ulaşmaya çalıştığı daha sonra eve gelip kapının zili çaldığı açan olmayınca da polise haber verilmesinin üzerine evin kapısı çilingirle açıldığı ve genç özel güvenlikçinin cansız bedenin yatakta yatar vaziyette bulunduğu belirlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ayhan'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.