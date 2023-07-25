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Giriş Tarihi: 25.7.2023 15:47 Son Güncelleme: 25.7.2023 16:48

Özel güvenlikçi genç kalbine yenildi

Bolu’nun Borazanlar Mahallesi Mutluer Sokak’ta oturan 31 yaşındaki özel güvenlikçi Erman Ayhan, aşırı kiloları yüzenden kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Gülen, yatmadan önce annesinde çok yemek yediği ve eşini annesinin evine bırakarak kendi evine geçip uyuduğu ve sabaha karşı kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Özel güvenlikçi genç kalbine yenildi

Bolu'nun Borazanlar Mahallesi Mutluer Sokak Hüseyin Gülen Apartmanında alışveriş merkezinde özel güvenlikçi olarak çalışan Erman Ayhan, dün akşam eşiyle birlikte aynı sokak oturan annesinin evinde yemek yediler. Ayhan'ın burada aşırı yemek yediği ve eşini de annesinde bırakarak uyumak için evine gittiği ve aşırı kilosu nedeniyle de gece yarısı kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

Sabaha karşı kayınvalidesinin evinde kalan Ayhan'ın eşi önce cep telefonu ile kocasına ulaşmaya çalıştığı daha sonra eve gelip kapının zili çaldığı açan olmayınca da polise haber verilmesinin üzerine evin kapısı çilingirle açıldığı ve genç özel güvenlikçinin cansız bedenin yatakta yatar vaziyette bulunduğu belirlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ayhan'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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Özel güvenlikçi genç kalbine yenildi
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