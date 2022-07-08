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Giriş Tarihi: 8.7.2022 11:18 Son Güncelleme: 8.7.2022 11:47

Özel halk otobüsünün karıştığı kazada 1 kişi öldü

Bursa’da özel halk otobüsü ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 21 yaşındaki Ahıska Türkü Sametcan Osmanov İsmailov kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Özel halk otobüsünün karıştığı kazada 1 kişi öldü

İnegöl'e bağlı Akhisar ile Karalar mahalleleri arasındaki yolda Sametcan Osmanov İsmailov'un kullandığı hafif ticari araç ile Selami D'nin kullandığı özel halk otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Genç sürücünün cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Otobüs şoförü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Oğlunun ölümünü öğrenip acil servise gelen anne Sevinç İsmailov'un feryadı yürekleri dağladı.

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Özel halk otobüsünün karıştığı kazada 1 kişi öldü
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