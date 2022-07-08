Özel halk otobüsünün karıştığı kazada 1 kişi öldü

İnegöl'e bağlı Akhisar ile Karalar mahalleleri arasındaki yolda Sametcan Osmanov İsmailov'un kullandığı hafif ticari araç ile Selami D'nin kullandığı özel halk otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Genç sürücünün cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Otobüs şoförü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Oğlunun ölümünü öğrenip acil servise gelen anne Sevinç İsmailov'un feryadı yürekleri dağladı.