Özel Harekat operasyonuyla yakalanmıştı, evini uyuşturucu deposuna çevirmiş

Karatay ilçesi Hacı Sadık Mahallesi Ayazağa Sokak üzerinde bulunan bir sitede iki gün önce meydana gelen olayda, apartmanın 5. katından havaya doğru rastgele ateş açan Faruk Akçelik'i gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Polislerin gelmesi üzerine kendisini eve kilitleyen Akçelik, ateş etmeyi sürdürünce olay yerine bu sefer Özel Harekat polisleri sevk edildi. Akçelik, Özel Harekat tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Akçelik ekip otosuna konulurken, "Ben ölmeden hesap, yasa bırakmam. Kimse beni yasaya koyamaz. Abi benim devlete karşı sonsuz saygım var. Namussuzlar diyarından namusluyu öldürerek alıyorlar. Herkes çeksin bunu" dedi.





EVİ UYUŞTURUCU DEPOSU GİBİ



Akçelik'in evinde arama yapan polis, 13 bin 818 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akçelik, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.