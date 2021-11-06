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Giriş Tarihi: 6.11.2021 17:17 Son Güncelleme: 6.11.2021 17:24

Özel Harekat operasyonuyla yakalanmıştı, evini uyuşturucu deposuna çevirmiş

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Özel Harekat operasyonuyla yakalanmıştı, evini uyuşturucu deposuna çevirmiş

Konya’da bir apartmandan havaya doğru rastgele ateş açtığı gerekçesiyle Özel Harekat polislerinin operasyonuyla gözaltına alınan Faruk Akçelik’in (35) evinde yapılan aramada 13 bin 818 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Akçelik, ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı.

Karatay ilçesi Hacı Sadık Mahallesi Ayazağa Sokak üzerinde bulunan bir sitede iki gün önce meydana gelen olayda, apartmanın 5. katından havaya doğru rastgele ateş açan Faruk Akçelik'i gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Polislerin gelmesi üzerine kendisini eve kilitleyen Akçelik, ateş etmeyi sürdürünce olay yerine bu sefer Özel Harekat polisleri sevk edildi. Akçelik, Özel Harekat tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Akçelik ekip otosuna konulurken, "Ben ölmeden hesap, yasa bırakmam. Kimse beni yasaya koyamaz. Abi benim devlete karşı sonsuz saygım var. Namussuzlar diyarından namusluyu öldürerek alıyorlar. Herkes çeksin bunu" dedi.



EVİ UYUŞTURUCU DEPOSU GİBİ

Akçelik'in evinde arama yapan polis, 13 bin 818 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akçelik, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

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Özel Harekat operasyonuyla yakalanmıştı, evini uyuşturucu deposuna çevirmiş
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