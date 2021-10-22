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Giriş Tarihi: 22.10.2021 10:12 Son Güncelleme: 22.10.2021 10:14

Özel Harekat Polisi kaza kurbanı

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Özel Harekat Polisi kaza kurbanı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Özel harekat Şubesi’nde görevli polis memuru Bedrettin Tok (34)  kullandığı otomobilin kaza yapması sonucu hayatını kaybetti.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Özel harekat Şubesi'nde görevli polis memuru Bedrettin Tok (34) kullandığı otomobilin kaza yapması sonucu hayatını kaybetti. Kaza önceki gece saat 01.15 sularında Yeşil Sanayi Sitesi'ndeki yolda meydana geldi. Gece evine giden polis memuru Bedrettin Tok'un kullandığı otomobil ağaca çarparak takla altı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı polis memuru ambulans ile Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenaze Adli Tıp Kurulu morguna kaldırılana kaldırıldı. Bedrettin Tok'un kazada hayatını kaybettiğini öğreni meslektaşları morga koştu. Tok'un cenazesinin memleketi Mersin'de toprağa verileceği öğrenildi.

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Özel Harekat Polisi kaza kurbanı
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