Özel harekâtla şafak vakti torbacı operasyonu

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin fiziki ve teknik çalışmaları sonucu merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen 25 kişi tespit edildi. Savcılığın gözaltı kararı çıkarmasının ardından şafak vakti şüphelilerin ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi.

Özel harekat timleri koçbaşıyla şüphelilerin evlerinin kapısını kırıp içeri girdi. Eş zamanlı yapılan baskında, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda farkı cinslerde uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.