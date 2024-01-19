Özel harekatlı fuhuş operasyonu

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Ekipleri, almış oldukları duyum ve yapmış oldukları takip sonucu, Kocaeli ve İstanbul'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi."Fuhşa aracılık ve yer temin eden" 12 kişi gözaltına alındı. Öte yandan düzenlenen operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, 67 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 511 dolar, 9 bin Özbekistan Soması ve 89 bin 640 TL para ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Operasyon sonrası gözaltına alınan ve Kocaeli Emniyetine getirilen 1'i yabancı uyruklu 9 şüpheli, tamamlanan işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Operasyonda fuhuş yaptırılan 12 mağdur yabancı uyruklu kadın ise tamamlanan işlemleri sonrası ülkelerine gönderilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresine teslim edildi.