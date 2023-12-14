Haberler Yaşam Haberleri Özel harekatlı uyuşturucu operasyonu: 111 kilo Metamfetamin ele geçirildi!
Giriş Tarihi: 14.12.2023 10:20 Son Güncelleme: 14.12.2023 10:39

Özel harekatlı uyuşturucu operasyonu: 111 kilo Metamfetamin ele geçirildi!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, alınan duyum ve yapılan takip sonucu düzenlenen operasyonda 111 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

ABBAS ÇAKAR
Özel harekatlı uyuşturucu operasyonu: 111 kilo Metamfetamin ele geçirildi!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonda 111 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 1'i yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette sorgularına devam edilirken, tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edilmeleri bekleniyor. Henüz gerçekleştirilen operasyon hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

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Özel harekatlı uyuşturucu operasyonu: 111 kilo Metamfetamin ele geçirildi!
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