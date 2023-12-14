Özel harekatlı uyuşturucu operasyonu: 111 kilo Metamfetamin ele geçirildi!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonda 111 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 1'i yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette sorgularına devam edilirken, tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edilmeleri bekleniyor. Henüz gerçekleştirilen operasyon hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.