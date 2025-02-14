Özel hastanede anjiyo pazarlığına soruşturma

İstanbul'da özel bir hastanede anjiyo işlemi sırasında hasta ile stent fiyatı pazarlığı yapılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı. İstanbul'da özel bir sağlık kuruluşunda meydana gelen olayda bir hasta ile anjiyo işlemi sırasında stent fiyatı pazarlığı yapıldığına ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı. Yapılan incelemeler kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından hastanenin anjiyografi ünitesinin faaliyeti durduruldu ve birim mühürlendi. Sağlık Bakanlığı ayrıca, söz konusu kuruluşa idari para cezası uygulanacağını açıkladı. Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı. Öte yandan, İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, "fiyat pazarlığı" yapılan hastanın dün kamu hastanesinde başarılı anjiyo operasyonu geçirdiğini bildirdi.