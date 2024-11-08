Özel hastanede şüpheli bebek ölümü

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan Sevde ve Mustafa Talat Güllüce çiftinin ikizleri, kentteki özel bir hastanede dünyaya geldi. Ancak doğumdan yaklaşık 5 saat sonra ikizlerden birinin kalbi durdu. Çocuklarını sağlıklı bir şekilde kucaklarına aldıklarını, sevip emzirdiklerini ifade eden aile, ikizlerinden birinin ihmal sonucu hayatını kaybettiğini iddia ederek hastaneden şikâyetçi oldu.Yaşanan olayın ardından hastanede muhatap bulamadıklarını, çocuğun ölümünün net bir şekilde açıklanmadığını belirten baba Mustafa Talat Güllüce "Çocuk saat 15.00 civarında doğdu. Saat 17.00'ye kadar annesinin yanındaydı hiçbir şeyi yoktu. Sonra birkaç inlemesinden dolayı, 'Kendiliğinden derin nefes alamıyor. Çocuğu yoğun bakıma alalım. Orada sadece oksijen verelim. Hayati bir tehlike yok" dediler. Bir saat sonra, 'Çocuk sıkıntıda, sadece gözlem amacıyla başka hastaneye sevk edeceğiz' dediler.Sevk işlemleri başladı. Yarım saat sonra doktor yukarıya çağırıp, çocuğun kalbinin durduğunu söyledi. Neden durduğunu sordum. Sakin bir şekilde, 'Bu çocuk niye öldü, bana bir açıklama yapın' dedim. Cevap alamadım" dedi.