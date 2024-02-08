Özel maden ocağında göçük: 1 ölü, 1 yaralı

Zonguldak'ın Kilimli İlçesine bağlı Gelik Beldesi Ayiçi Mahallesinde Akkurt Madencilik Şirketi tarafından işletilen özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. Meydana gelen göçükte kalan Erdem Yılmaz ve Murat Çetinkaya isimli madencileri kurtarma çalışmaları başlatılırken, Erdem Yıldız yaklaşık 1.5 saatlik çalışmanın ardından sağ olarak kurtarıldı.

Göçük altında kalan diğer işçi Murat Çetinkaya'nın cansız bedenine 5 saatlik çalışmanın ardından ulaşıldı. Maden ocağının girişinde bekleyen ailesi, 45 yaşındaki madenci Murat Çetinkaya'nın cansız bedenini görünce sinir krizleri geçirirken, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu aileyi teselli ederken, Çetinkaya'nın cansız bedeni Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Erdem Yıldız'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.