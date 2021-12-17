Özel maden ocağında göçük: 1 yaralı

Zongulda'ta merkeze bağlı Kırat mahallesindeki TTK'ya ait sahada özel bir firmanın işlettiği maden ocağında göçük meydana geldi.
Meydana gelen göçükte maden ocağında çalışan Ercan Kabuk isimli işçi göçükte kaldı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan maden işçisi mesai arkadaşları tarafından kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Göçük altında kalan maden işçisine olay yerinde ilk müdahalesini yapan sağlık ekipleri tarafından Atatürk Devlet Hastanesine getirilerek yoğun bakıma alındı.
Atatürk Devlet Hastanesinde yoğun bakıma alınan maden işçisi Ercan Kabuk'un ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olay ile ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.