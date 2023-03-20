Özel öğrencilerin ’Özel Eller’ sergisi açıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) 'Yarına Bir Adım da Bizimle At' projesi kapsamında, Beşiktaş Saray Koleksiyonları Müzesi'nde özel öğrenciler tarafından el sanatları, ahşap, seramik sanatları, halk oyunları, aşçılık gibi çeşitli alanlarda yapılan çalışmalarla ilgili 'Özel Eller, Büyük İşler' isimli sergi düzenlendi.

Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında düzenlenen sergiye Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un eşi Sabriye Şentop da katıldı. Serginin açılışını yapan Sabriye Şentop, sergiyi gezerek yapılan çalışmaları inceledi ve öğrencilere hediyeler verip birlikte fotoğraf çektirdi.

Farkındalık Günü kapsamında açılışı yapılan ve özel öğrencilerin çeşitli alanlardaki çalışmalarından oluşan sergi çarşamba gününe kadar ziyaretçilere açık olacak.