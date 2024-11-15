Özel okulda yangın 1 kişi öldü

Mudanya yolu Çağrışan Mahallesi'ndeki bir özel okulda sabaha karşı çıkan yangın, binadan çevreye yoğun şekilde duman yayılmasıyla anlaşıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ve kontrol atlına alan itfaiye ekipleri, okul içerisinde bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine içeriye girdi. Yapılan arama kurtarma çalışmasında 39 yaşındaki Engin B.'nin dumandan boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.