Özel okulda yemekten zehirlenen 60 öğrenci hastanelik oldu

İstanbul Ataşehir'de, özel bir okulda eğitim gören 60 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede tedavi edildikten sonra taburcu oldular. Özel okulun menüsünde çıkan balıklardan yiyen öğrenciler aniden rahatsızlandılar. Yemekten sonra öğrencilerde kusma ve mide bulantısı şikayetleri görülmesi üzerine okul idaresi hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Okula gelen sağlık ekipleri yedikleri balıktan zehirlenen 60 öğrenciyi yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.

Yedikleri balıktan sonra rahatsızlanan ve tedavi altına alınan öğrencilere yapılan inceleminin ardından gıda zehirlenmesi teşhisi konuldu. Önceki gün meydana gelen zehirlenme olayından sonra önce 40 öğrencinin daha sonra 20 öğrencinin tedavilerinin ardından taburcu edildiği kaydedildi. Okuldaki çıkan yemekle ilgili ise inceleme başlatıldı.