Haberler Yaşam Haberleri Özel sporcular Başkan Erdoğan'a dua etti: 'Allah başımızdan eksik etmesin'
Giriş Tarihi: 6.2.2022 08:23 Son Güncelleme: 6.2.2022 09:06

Özel sporcular Başkan Erdoğan'a dua etti: 'Allah başımızdan eksik etmesin'

AA
Özel sporcular Başkan Erdoğan’a dua etti: ’Allah başımızdan eksik etmesin’

Türkiye'nin çeşitli illerinden "özel sporcular", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için dua etti.

Türkiye'nin çeşitli illerinden "özel sporcular", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için dua etti.

Özel sporculardan Covid-19’a yakalanan Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a dua | Video

Dünya şampiyonu özel sporculardan İrem Öztekin, Dilara Çevik, Ali Topaloğlu, Avrupa şampiyonu İrem Merve Uzun, İrem Emirhan Akçakoca, Münevver Yılmaz, İrem Salih Öztankal, Kardelen Demir, Abdullah Emre Kara, Hülya Zeynep Akçay ve Eymen Tokmakları, çektikleri videolarla Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sporcular, Başkan Erdoğan'a olan sevgilerini dile getirip, dua ederken, bir an önce sağlıklarına kavuşmaları temennisinde bulundu.

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Özel sporcular Başkan Erdoğan'a dua etti: 'Allah başımızdan eksik etmesin'
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