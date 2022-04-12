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Giriş Tarihi: 12.4.2022 17:21 Son Güncelleme: 12.4.2022 20:45

Özel sporcular dünya üçüncülüğü kupasını Erdoğan’a götürecek

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Özel sporcular dünya üçüncülüğü kupasını Erdoğan’a götürecek

Peru'da düzenlenen Down Sendromlu Futsal Dünya Şampiyonası’nda dünya üçüncüsü olan Türkiye Down Sendromlu Futsal Milli Takımı Türkiye’ye döndü. Takım kaptanı Birkan Dikici “Çok mutluyuz. İlk defa dünyada üçüncü olduk. Bu kupayı da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a götürmeye geldik” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında destek verdiği Özel Sporcular Federasyonu bünyesindeki Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Peru'nun Lima şehrinde düzenlenen Down Futsal Dünya Şampiyonası'nda Portekiz'i 5-1 yenerek dünya üçüncüsü oldu. Büyük başarı elde eden özel sporcular İstanbul Havalimanı çalışanları tarafından alkışlarla karşılandı.



KUPAYI ERDOĞAN'A GÖTÜRECEKLER

Takım kaptanı Birkan Dikici ilk defa katıldıkları turnuvada üçüncülük elde ettikleri için çok mutlu olduklarını belirterek, "Bu kupayı da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a götürmeye geldik. Bundan sonraki hedefimiz dünya şampiyonluğu" dedi.



HEDEF DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın engellilere verdiği desteği çok önemsediklerini belirterek, "Bundan 20 yıl önce evinden sokağına çıkamayan çocuklar bugün dünyanın diğer uçunda Peru'da tarih yazdılar. Bugün Peru'dan derece geliyorsa bunun en büyük sebebi bu çocuklara verdiği destek. İlk kez dünya şampiyonasına katılan bir takım. Bu çok büyük gurur. Bundan sonraki hedefimiz dünya şampiyonluğu olacaktır. Son yıllarda engelli sporlarının bu derece gelişmesi ülkemizin gelişmişliğini gösteriyor. Engelli çocuklar sporla engelleri bir kez daha aştılar" diye konuştu.

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