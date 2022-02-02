Özel tarihe yoğun ilgi

Aylar öncesinden '02.02.2022' de nikah kıydırmak için başvuran çiftlerin nikahları için evlendirme daireleri dolup taştı. İstanbul'un bir çok ilçelerinde olduğu gibi Şişli'de de çiftler bu özel tarihte nikahlarını kıydırmak için evlendirme memurunun karşısına geçtiler. 02.02.2022 saat 14.22'de nikahlarını kıydıran Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Kadın hastalıkları ve Doğum Kliniği doktoru Aydın Kılınç ile Eczacı Tülay Denkdemir, "unutmamak için özellikle bu tarihi seçtik" dediler.



Özel tarihli günde yoğun başvuru yapıldığını ve 13 nikah tarihi alındığını belirten Şişli Evlendirme Memuresi Meliha Gündüz, "Özel tarihte evlendirme dairemize yoğun başvuru oldu . Özellikle 02.02.2022 saat 2'ye ve saat 2.22'yi istediler . İlk gelene bu tarihi verdik. Evlendirme Dairesi'nde yoğunluk oluşturdu. Nikah kıyarken Çiftlerin mutluluklarına eşlik ediyoruz. Genellikle evlilik yıldönümlerini unutmamak için böyle özel tarihlere yoğun ilgi ve talep oluyor. Hem çiftler hem de aileleri heyecanlanıp mutlu oluyorlar" dedi.



"4 AY UĞRAŞIP ÖZEL TARİHİ VE SAATİ ALDIK. HADİ DAMAT İSTERSE UNUTSUN"



Özel tarihte ve saatte nikah mamasına oturan Aykut Gök ile Şebnem Şimşir, "7 yıldır arkadaşız ve 4 ay önceden özel tarih ve saat için bir çok nikah dairesini dolaştık bu saate denk getirdik. Bizim için özel bir tarih olsun istedik. Artık evlilik yıldönümünü unutmak gibi bir bahane ortadan kalkacak" dediler Gelin Şebnem Şimşir, eşene dönerek unutulmayacak bir tarih ve saatte nikah kıydırdık. İsterse unutsun" diyerek gözdağı verdi.