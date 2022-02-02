Haberler Yaşam Haberleri Özel tarihe yoğun ilgi
Giriş Tarihi: 2.2.2022 16:32 Son Güncelleme: 2.2.2022 16:44

Özel tarihe yoğun ilgi

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Özel tarihe yoğun ilgi

Uzun yıllardır rağbet gören özel tarihlerdeki nikahlara çiftler yoğun ilgi gösteriyor. İstanbul’daki evlilik tarihlerini “02.02.2022” tarihini seçerek özel bir gün olmasını isteyen çiftler evlendirme dairelerine akın etti. Özel tarihte nikah mamasına oturan Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Kadın hastalıkları ve Doğum Kliniği doktoru Aydın Kılınç ile Eczacı Tülay Denkdemir, “unutmamak için özellikle bu tarihi seçtik” dediler.

Aylar öncesinden '02.02.2022' de nikah kıydırmak için başvuran çiftlerin nikahları için evlendirme daireleri dolup taştı. İstanbul'un bir çok ilçelerinde olduğu gibi Şişli'de de çiftler bu özel tarihte nikahlarını kıydırmak için evlendirme memurunun karşısına geçtiler. 02.02.2022 saat 14.22'de nikahlarını kıydıran Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Kadın hastalıkları ve Doğum Kliniği doktoru Aydın Kılınç ile Eczacı Tülay Denkdemir, "unutmamak için özellikle bu tarihi seçtik" dediler.

Özel tarihli günde yoğun başvuru yapıldığını ve 13 nikah tarihi alındığını belirten Şişli Evlendirme Memuresi Meliha Gündüz, "Özel tarihte evlendirme dairemize yoğun başvuru oldu . Özellikle 02.02.2022 saat 2'ye ve saat 2.22'yi istediler . İlk gelene bu tarihi verdik. Evlendirme Dairesi'nde yoğunluk oluşturdu. Nikah kıyarken Çiftlerin mutluluklarına eşlik ediyoruz. Genellikle evlilik yıldönümlerini unutmamak için böyle özel tarihlere yoğun ilgi ve talep oluyor. Hem çiftler hem de aileleri heyecanlanıp mutlu oluyorlar" dedi.

"4 AY UĞRAŞIP ÖZEL TARİHİ VE SAATİ ALDIK. HADİ DAMAT İSTERSE UNUTSUN"

Özel tarihte ve saatte nikah mamasına oturan Aykut Gök ile Şebnem Şimşir, "7 yıldır arkadaşız ve 4 ay önceden özel tarih ve saat için bir çok nikah dairesini dolaştık bu saate denk getirdik. Bizim için özel bir tarih olsun istedik. Artık evlilik yıldönümünü unutmak gibi bir bahane ortadan kalkacak" dediler Gelin Şebnem Şimşir, eşene dönerek unutulmayacak bir tarih ve saatte nikah kıydırdık. İsterse unutsun" diyerek gözdağı verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kentsel dönüşüm için son dakika kredi kararı: Başkan Erdoğan imzaladı
Son dakika haberi - Çinli iş adamına akılalmaz tuzak: Eşi 'kocamı soyuyorlar' diyerek isyan etti
Son dakika haberi | Ticaret Bakanlığı harekete geçti: İndirim kampanyalarında büyük değişim
Son dakika - Kılıçdaroğlu yine duvara tosladı! 'İhale' iftirası gözler önüne serildi: İşte 7 yalan 7 gerçek
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İBB'ye sert tepki: Yaptığımız tünelleri kapatıyorlar
Son dakika haberi: Edirne'de facia! Yunanistan'ın geri ittiği 12 göçmen donarak öldü
Milli Savunma Bakanı Akar: Kış Kartalı Harekatı ile teröristlerin inleri başlarına yıkıldı
Son dakika haberi: Büyükçekmece'de gizemli kazı! Helikopterli aramaların sebebi ortaya çıktı
Ahmet Necdet Sezer Jurassic Park’ta ortaya çıktı
Faturayı kim ödedi?
ARKADAŞINA GÖNDER
Özel tarihe yoğun ilgi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA