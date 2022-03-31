Haberler Yaşam Haberleri Özel tasarlanmış metal silindirin içinden esrar çıktı
Giriş Tarihi: 31.3.2022 09:34 Son Güncelleme: 31.3.2022 09:52

Özel tasarlanmış metal silindirin içinden esrar çıktı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Özel tasarlanmış metal silindirin içinden esrar çıktı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında durdurulan bir yolcu otobüsünde, özel tasarlanmış metal silindirin içinden 5 kilogram kubar esrar bulundu.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Ergani ilçesi İncehıdır Jandarma Karakol Komutanlığı Şanlıurfa-Diyarbakır karayolu üzerinde yol kontrol ve arama çalışması gerçekleştirdi.

Jandarma ekipleri, çalışmalar kapsamında şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüsü durdurdu. Otobüse emanet olarak verilen özel tasarlanmış silindir şeklindeki metal parçaya narkotik köpeği tepki verince. Jandarma söz konusu metal silindire el koydu. Yapılan kontrolde silindirin içinden 5 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Jandarma, olayla ilgili olarak, ele geçirilen uyuşturucuyu muhafaza altına alırken, 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ! ABD'den flaş Putin iddiası: 'Elimizde bulgular var' diyerek açıkladılar...
Her şeye maydanoz ama… Şahan Gökbakar’ın eleştiriye tahammülü yok!
Bağcılar'daki vahşette yeni detaylar! Önce arkadaşını, sonra eşini katledip canına kıymıştı
Seren Serengil takipçisini affetmedi! ‘’Gülben tedavisi ol bence’’
Korkunç cinayet planı ortaya çıkmıştı! Her yerde aranan Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç’la ilgili flaş gelişme!
Son dakika: SABAH Rusya'nın vurduğu depoyu görüntüledi! 50 bin ton gıda yok oldu
"Vergi ve ekonomi paketi" TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda! Bunu yapan yandı: Ceza 5 yıla çıkıyor!
Yerli otomobil Togg yine göz kamaştırdı: Türkiye'de ilk oldu
Pandeminin sonuna mı geliniyor? İşte coronavirüs için 3 senaryo! DSÖ Direktörü tarih verdi...
Çanakkale 1915 Köprüsü'nü yapan müteahhit Başar Arıoğlu sabah.com.tr'ye konuştu: CHP'li aile olmamız ihale almamıza hiçbir zaman engel olmadı
ARKADAŞINA GÖNDER
Özel tasarlanmış metal silindirin içinden esrar çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA