Özel yazışmaları grupta paylaşan müdüre soruşturma

İstanbul Üsküdar'da dünyaca ünlü bir hamburger mağazasında müdür yardımcısı olan Filiz E. (22), aynı işletmenin diğer müdür yardımcısı Ezgi L. (20) ile telefonda tartışma yaşadı. Filiz E., bir süre sonra ise Ezgi L.'nin sevgilisi ile yazışmalarını şirketin ortak Whatsapp grubundan paylaştı. Olay sonrası şirket yönetimince vardiyadan çıkarılan Filiz E. istifa ederek işten ayrıldı.Özel bilgilerini ifşa eden iş arkadaşı hakkında şikayetçi olan Ezgi L. suç duyurusunda bulunurken, avukatı Berkant Eryılmaz ile ifade veren Ezgi L., telefonunun şifreli olduğu ancak Filiz E.'nin yüzünün fotoğrafını çekerek telefonu açmış olabileceğini belirtti. Olayla ilgili savcılık soruşturması sürüyor.