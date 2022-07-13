Özen ailesinin tüm anlarını yaktılar…

Ailesiyle birlikte Halkalı yaylasında bulunan, baba ocağının yandığını öğrenen İlker Özen apar topar gelerek evin kullanılmaz hale geldiğini görünce derin bir üzüntü yaşadı.
Babası Kemal Özen (merhum) ve eşi Alime Özen'e (merhume) ait eşyaların fotoğraflarının yangında kül olmasına üzülen İlker Özen, "Haberi alır almaz apar topar geldim. Geldiğimde ev kullanılmaz hale gelmişti. Ne yapacağımı bilemedim. Benzin dökülerek iki kişi tarafından ateşe verilen baba ocağımızı anılarımız ile birlikte yakanları lanetliyorum. Jandarma olayın üzerinde hassasiyetle duruyor. Umarım en kısa zamanda adalet önünde hesap verirler." diye konuştu.
Mehmet İlker Özen
Jandarmanın olayla ilgili soruşması devam ediyor.