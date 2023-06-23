Haberler Yaşam Haberleri Özge Bahçetepe: Türkiye sosyal medya kullanımında birçok ülkenin önünde
Giriş Tarihi: 23.6.2023 14:49

Özge Bahçetepe: Türkiye sosyal medya kullanımında birçok ülkenin önünde

Türkiye'nin yetenekli sunucusu ve sosyal medya fenomeni Özge Bahçetepe, sosyal medya kullanımı konusundaki açıklamalarda bulundu. Bahçetepe, genç yaşlardan itibaren sosyal medya kullanımının yaygınlaştığını ve Türkiye'nin sosyal medya kullanımında birçok ülkenin önünde olduğunu ifade ediyor. Türk insanının sosyal medyayı aktif bir şekilde kullandığını ve bu alanda öncü bir konumda bulunduğunu vurguluyor.

Özge Bahçetepe: Türkiye sosyal medya kullanımında birçok ülkenin önünde

Özge Bahçetepe, sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte dikkat edilmesi gereken noktalara da değiniyor. "Bilinçsiz kullanımın bazı insanların hayatına mal olabileceğini görüyoruz. Sosyal medya konusunda bilinçlendirici yayınlara önem verilmesi gerekiyor. Özellikle çocukların ve gençlerin, sosyal medyayı doğru ve sağlıklı bir şekilde kullanmaları için eğitim alması şart. İnternette iyi niyetliler kadar kötü niyetli insanların varlığını da yadsıyamayız." Diyen Bahçetepe, devletin sosyal medya kullanımı konusunda da önemli bir rol oynaması gerektiğini vurguluyor. Hükümetin, sosyal medya platformlarına yönelik düzenlemeleri gecikmeden hayata geçirmesi gerektiğini belirten Bahçetepe, özellikle çocukların ve gençlerin korunması adına etkili adımlar atılması gerektiğini dile getiriyor. Bahçetepe, bu konuda toplumun bilinçlendirilmesi ve farkındalığın artırılması için çeşitli projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Özge Bahçetepe, Türkiye'nin sosyal medya kullanımında birçok ülkenin önünde olmasının sevindirici bir gelişme olduğunu ancak bunun için gerekli adımların geciktirilmeden atılması gerektiğini ifade ediyor. Adımların sadece çocuklar ve gençlerle sınırlı kalmaması gerektiğini, özellikle 50 yaş üstü kullanıcıların da kötü niyetli kişilerin ağlarına düşebildiğini vurgulayan Bahçetepe, sosyal medyanın doğru ve sağlıklı bir şekilde kullanılması için toplum olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmemiz gerektiğini belirterek açıklamalarını sonlandırıyor.


"İlandır"

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Özge Bahçetepe: Türkiye sosyal medya kullanımında birçok ülkenin önünde
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