Haberler Yaşam Haberleri Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay hayatını kaybetmişti: İşte İzmir'deki elektrik faciasında istenen ceza!
Giriş Tarihi: 1.8.2024 10:00 Son Güncelleme: 1.8.2024 10:01

Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay hayatını kaybetmişti: İşte İzmir'deki elektrik faciasında istenen ceza!

İzmir'de sağanak sonrası yaşanan elektrik akımı faciasında İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz hayatını kaybetmişti. Tamamlanana soruşturma kapsamında Gediz Elektrik Genel Müdürü Uğur Yüksel ile İZSU Genel Müdürür Gürkan Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 42 sanık hakkında 15 yıl hapis istendi.

DHA
Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay hayatını kaybetmişti: İşte İzmir’deki elektrik faciasında istenen ceza!

İzmir'de yağmur sırasında yürürken akıma kapılan İnanç Öktemay (44) ve Özge Ceren Deniz'in (23) hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Gediz Elektrik Genel Müdürü Uğur Yüksel, İZSU Genel Müdürür Gürkan Erdoğan, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, Adana Belediyesi Genel Sekreteri İZSU eski Genel Müdür Ali Hıdır Köseoğlu, Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, Gediz Elektrikten Dağıtım Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım ve Yapım İşleri Sorumlusu Uzmanı Alper Doğan'ın da aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 42 kişi hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay hayatını kaybetmişti: İşte İzmir'deki elektrik faciasında istenen ceza!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA