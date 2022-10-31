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Giriş Tarihi: 31.10.2022 09:38

Özge Ulusoy'un seçimi Azerbaycanlı estetik doktor Fidan Mustafayeva oldu

Türkiyenin ünlü sunucu ve oyuncusu Özge Ulusoy yeni işlemler için uluslararası tip dünyasında önemli bir yere sahip olan doktor Fidan Mustafayeva'ya baş vurdu. Doktor, bu bilgiyi Instagram sayfasında takipçileriyle paylaştı.

Özge Ulusoy’un seçimi Azerbaycanlı estetik doktor Fidan Mustafayeva oldu

"Geçen yıl Bakü'de Özge Ulusoy ile bir görüşmemiz oldu. O, başkentimizin ev sahipliyi yaptığı uluslararası bir etkinliğde sunucu idi. Kendisiyle konuştuk ve yeni prosedürler hakkında benimle iletişime geçeceğini söyledi. Ve öyle de oldu, bu günlerde benimle iletişime geçti. Özge Ulusoy ile Türkiye'yi ziyaretimiz sırasında buluşduk. Ona ilk NFT çizimimizi hediye ettim."

Kardeş Azerbaycanda ve ülkemizde en çok aranan doktorlardan biri olan Fidan Mustafayeva, uluslararası seminer, konferans ve tıp forumlarında defalarca konuşmacı olarak görev almıştır. Bu yıllarda Azerbaycan'ın ve dünyanın sağlık hizmetlerinde büyük başarılar elde etmiş, hastaların güvenini ve sempatisini kazanmıştır. Aynı zamanda, profesyonel doktor düzinelerce öğrenciyi eğitti ve kozmetolojiye yeni başlayanlar için "Estetik" öğretim kitapını yayınladı. Bu öğretim kitapı, kozmetik alanında çalışan genç profesyoneller için çok önemli ve faydalı bir öğretim yardımcısıdır.

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Özge Ulusoy'un seçimi Azerbaycanlı estetik doktor Fidan Mustafayeva oldu
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