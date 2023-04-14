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Giriş Tarihi: 15.4.2023

Özgecan için keşif yapıldı

Özgecan için keşif yapıldı
Zonguldak'ta 2 yıl önce sevgilisine ait 8'inci kattaki evin terasından atladığı öne sürülen Ayşe Özgecan Usta'nın (28) ölümüyle ilgili dava sürüyor. Son olarak Özgecan'ın sevgilisi Bartu Can Akkışla'nın (35) yaşadığı dairede keşif yapıldı. Keşfe, Ayşe Özgecan Usta'nın ailesi ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Akkışla keşfe katılmadı. Keşifte olay tarihinde eve girerek inceleme yapan polislerin ve mahkemede dinlenen tanıkların yeniden ifadeleri alındı. Olay yeri tutanakları ile iddialar karşılaştırıldı. Keşifte Özgecan'ın babası Kenan Usta, delillerin karartılabilmiş olacağını öne sürdü. Baba Usta, kızının olay gününün bulunmayan ertesi gün kırık halde bulunan telefonunda deliller olabileceğini söyledi. DHA

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Özgecan için keşif yapıldı
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