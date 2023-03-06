Özgecan için umutlar yeşerdi

Serkan ve Hasibe Tutuş çifti, kızları Özgecan'ın doğum sonrası SMA Tip-1 hastası olduğunu öğrendi. Özgecan'ın tedavisinin sadece yurtdışında uygulanan ve tek dozu 1 milyon 820 bin dolar gen terapisine bağlı olduğunu öğrenen aile, birçok SMA hastası aile gibi bireysel yardım kampanyası başlattı.Özgecan'ın tedavisi için gerekli parayı topladıklarını ve vize gibi işlemlerin bitmiseyle kısa süre içerisinde Almanya'nın Ulm kentine giderek gen terapisine başlayacaklarını belirten baba Serkan Tutuş, şunları söyledi: "Çok zorlu bir süreçti. 35 milyon lira civarında bir para topladık. Bir yandan zamanla da mücadele ettik. Bu bebeklerin 2 yaşına ulaşmadan bu ilacı almaları lazım. Kampanyaya, umutsuz bir şekilde başlamıştık, bitmeme ihtimali çok yüksekti. Daha önce de bir evlat acısı yaşamıştık. Aynı acıyı bir daha yaşamamak için bir çalışacağımıza beş çalıştık. Bu süreçte gönüllü insanlar, hiçbir menfaati olmadan hiç tanımadıkları bir ailenin çocuğu yaşasın diye kendi cebinden, zamanından feragat etti. Türkiye'nin her şehrinden, yurtdışından kardeşlerimiz bize çok büyük destek oldular ve kampanyayı bitirdik."Almanya'da alacakları tedavinin 6 ay süreceğini ve bu sürede ailecek orada yaşayacaklarını dile getiren Tutuş, "8 yaşında Nehir Zümra adında bir kızımız daha var. 5 yaşındayken kardeşinin ölümüne şahit oldu. 7 yaşında kardeşinin yaşaması için çok ciddi bir mücadeleye tanıklık etti. Sosyal medyada yayın açıp Özgecan'ın durumunu anlatacak hale geldi. Şimdi o da kardeşi iyileşeceği için çok mutlu" diye konuştu. Tedavide başarı oranının yüzde 95'in üzerinde olduğunu söyleyen Tutuş, "Kampanyanın bitişi deprem sürecine denk geldiği için mutluluğumuzu yaşayamadık. Ama 1.5 yıldır bizim kızımız da bir enkazın altındaydı ve onu çıkarmayı başardık. Çok huzurluyuz, mutluyuz" dedi.