Özgürlük Filosu’nda Gazze için yelkenler açıldı! Hazırlıklar tamam, sefer tarihi bekleniyor



GAZZELİLER YALNIZ DEĞİL

Filoya katılan aktivistler ve destekleyenler, Gazze'deki insanların temel ihtiyaçlarını karşılamak ve onların yaşam koşullarını iyileştirmek için bir araya gelmiş durumda. Che Guevara'nın kızı Dr. Aleida Guevar'dan Nelson Mandela'nın torunu Zwelivelile Mandla Mandela'ya kadar binlerce isim, dünyaya Gazzelilerin yalnız olmadıklarını gösterecek. Uluslararası Özgürlük Filosu'nun yolculuğu, insanlığın dayanışma ve adalet arayışının bir sembolü olarak değerlendiriliyor.



KUTU// MANDELA'NIN TORUNU GEMİYİ ZİYARET ETTİ

Nelson Mandela'nın torunu Zwelivelile Mandla Mandela ve Barcelona eski Belediye Başkanı Ada Colau ile beraber Gazze için hazırlanan Özgürlük Filosunu ziyaret ederek, çalışmaları inceledi.