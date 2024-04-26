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Giriş Tarihi: 26.4.2024 07:19

Özgürlük Filosu’nda Gazze için yelkenler açıldı! Hazırlıklar tamam, sefer tarihi bekleniyor

İsrail'in Gazze ablukasını kırmak amacıyla 12 ülkeden sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelmesiyle oluşturulan Uluslararası Özgürlük Filosu, sefer için hazır hale geldi. Gönüllüler için açılan kontenjanlar tamamen doldu. Filo, en geç ay sonunda yola çıkacak. Kıbrıs açıklarında bir araya gelecek olan filo, Gazze'ye birlikte ilerleyecek.

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Özgürlük Filosu’nda Gazze için yelkenler açıldı! Hazırlıklar tamam, sefer tarihi bekleniyor

12 ülkeden sivil toplum kuruluşlarının ortak girişimiyle oluşturulan Uluslararası Özgürlük Filosu, artık sefere hazır. İsrail'in Gazze ablukasını kırmak amacıyla harekete geçen Özgürlük Filosu'nda tüm hazırlıklar tamamlandı. Filo, en geç ay sonunda yola çıkmayı planlıyor.


KIBRIS AÇIKLARINDA BULUŞACAKLAR
İlk olarak Akdeniz gemisi yolculuğa başlayacak. Akdeniz, yolculuğu sırasında İtalya'ya uğrayarak Avrupa'dan katılacak aktivistleri alacak. Filonun diğer yolcu gemisi Vicdan ve yük gemisi Anadolu'nun ise Akdeniz'deki seyrüseferlerine birkaç gün içinde başlamaları bekleniyor. Uluslararası Özgürlük Filosu'nun rotası, Kıbrıs açıklarında bir araya gelerek birlikte Gazze'ye doğru ilerlemeyi öngörüyor.


KONTENJANLAR DOLDU
Gönüllüler için açılan kontenjanlar ise tamamen doldu. Filoya katılacak gönüllülerin isimleri, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen başvurular sonucunda belirlendi. Filo, Gazze'ye ulaşarak bölgedeki insani yardım malzemelerini teslim etmeyi ve halkın yaşadığı zorluklara dikkat çekmeyi hedefliyor.


GAZZELİLER YALNIZ DEĞİL
Filoya katılan aktivistler ve destekleyenler, Gazze'deki insanların temel ihtiyaçlarını karşılamak ve onların yaşam koşullarını iyileştirmek için bir araya gelmiş durumda. Che Guevara'nın kızı Dr. Aleida Guevar'dan Nelson Mandela'nın torunu Zwelivelile Mandla Mandela'ya kadar binlerce isim, dünyaya Gazzelilerin yalnız olmadıklarını gösterecek. Uluslararası Özgürlük Filosu'nun yolculuğu, insanlığın dayanışma ve adalet arayışının bir sembolü olarak değerlendiriliyor.


KUTU// MANDELA'NIN TORUNU GEMİYİ ZİYARET ETTİ
Nelson Mandela'nın torunu Zwelivelile Mandla Mandela ve Barcelona eski Belediye Başkanı Ada Colau ile beraber Gazze için hazırlanan Özgürlük Filosunu ziyaret ederek, çalışmaları inceledi.

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Özgürlük Filosu’nda Gazze için yelkenler açıldı! Hazırlıklar tamam, sefer tarihi bekleniyor
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