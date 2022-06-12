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Giriş Tarihi: 12.6.2022

Özlem bu kez öldü

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Özlem bu kez öldü

Rize’de bir koca, başına otomobil jantı ile vurup bıçakla yaraladığı eşinin fotoğrafını kayınvalidesi ve arkadaşlarına “Yine ölmedi” notuyla gönderdi. Yaralı kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Korkunç cinayet, geçen perşembe akşamı Rize'nin Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Rize Valiliği'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Özlem Dursun (32), iş çıkışı evine gelirken bakkala uğradı. İnşaat işçisi olan Ramazan Dursun (38) bu sırada balkondan gördüğü eşine, eve dönünce "Telefonla konuşmak için mi bakkala girdin?" diyerek bağırdı.



'KIZINI YARALADIM, GEL AL'
İddiaya göre, Ramazan Dursun evde müziğin sesini açtıktan sonra küçük yaştaki 3 çocuğunun gözleri önünde eşi Özlem Dursun'u başına otomobil jantı ile vurarak darp etti. Ardından ise elindeki bıçakla yaraladı. Ramazan Dursun daha sonra eşinin yaralı haldeki fotoğraflarını çekip "Kızını yaraladım, başında ölmesini bekliyorum, gel al" yazarak, Whatsapp üzerinden kayınvalidesine gönderdi. Daha sonra ise 'Yine ölmedi' notuyla Özlem Dursun'un arkadaşlarına attı. Fotoğrafları görenlerin ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, ağır yaralı kadını ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Özlem Dursun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bir gün sonra hayatını kaybetti. Olay sırasında bıçakla kendisine de zarar veren Ramazan Dursun'un, eşinin kendisini yaraladığı süsü vermeye çalıştığı öğrenildi. Gözaltına alınan ve tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen Dursun, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan Özlem Dursun'un, olay günü Kadın Destek Uygulaması (KADES) aracılığıyla polisten yardım istediği ortaya çıktı. Polislerin yanına ulaştığı ancak Dursun'un eşinden korktuğu için şikâyetçi olmadığı öğrenildi.

'OĞLUM ÖLSEYDİ'
Özlem Dursun'un cenazesi dün Rize'de Sahil Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye katılan katil zanlısı Ramazan Dursun'un annesi Melek Dursun, "Senin düğününü etmiştim. Oğlum ölseydi de seni götürmeseydi" diyerek gözyaşı döktü. Kızı öldürülen Saadet Karabulut ile Dursun arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

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