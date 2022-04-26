Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun 6 yıl hapsi istendi

PROJEYE AYKIRI BİNA HAKKINDA İŞLEM YAPMAMIŞLAR

Mütalaada ikinci olay olarak, Aydın Efeler Mahallesi Fidanlık Caddesi üzerinde inşa edilen binanın kolonlarının ruhsat ve betonarme uygulama projesine aykırı olarak imar edildiği, belediye başkanlığına müteahhit firma ile ilgili olarak 3194 sayılı yasanın 32. ve 42. maddeleri gereğince işlem yapılmak üzere bildirimde bulunulduğu ancak belediye tarafından uygulanmadığı ve bu konuda Başkan Özlem Çerçioğlu ile İskan ruhsatını tanzim eden dönemin İmar Müdürü Ali Çetin'in sorumlu olduğu, sanıkların yapı sahibine haksız kazanç sağlayarak kamu zararına neden olduğu, görevi kötüye kullanma suçunu işledikleri ifade edildi.