Özlenen Özkan, çöp evde bulunan Muhammet’i ziyaret etti: O şimdi çok daha mutlu

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Bursa'da uygunsuz koşullarda yaşarken bulunduktan sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi yapılan 9 yaşındaki Cem Muhammet A.'yı devlet koruması altında kaldığı Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Antalya Çocuk Evleri Sitesi'nde ziyaret etti. Rektör Özkan'a Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Halil Atik ile Antalya Çocuk Evleri Sitesi yöneticileri ve hocaları eşlik etti.Cem ve devlet koruması altındaki çocuklarla zaman geçiren Rektör Özkan, çocuklarla sohbet etti ve masa tenisi oynadı. Cem'in gelişiminden mutluluk duyduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, "25 Temmuz'da geldiğinde 17 kiloydu. Hareket etmekte güçlük çekiyordu. 21 günlük tedavinin sonucunda taburcu ettiğimizde artık sağlığına kavuşmuş, rahatlıkla yürüyebiliyordu. Taburcu olduktan sonra devlet koruması altına alındı. Onu mutlu ve sosyalleşmiş görmekten gerçekten çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.ANTALYA Çocuk Evleri Sitesi'ndeki koruma altındaki çocukların da Cem'le arkadaşlık yaparak destek olduğunu anlatan Rektör Özkan, "Diğer çocuklarla da tanışma imkânı buldum. Gördüğüm tablo beni duygulandırdı. Hepsi çok akıllı, terbiyeli çocuklar. Devletimiz onlar için tüm imkânları sağlamış. Maddi olarak ihtiyaçları yok ama manevi olarak sevgiye ve özel hissetmeye ihtiyaçları var. Bu da ancak bir ailenin yanında olabilir. Bu konuda da Koruyucu Ailelik sistemi var. Ben bu vesileyle herkese çağrıda bulunmak istiyorum. İmkânı olan herkes lütfen evlerinin kapılarını bu çocuklara açsın. Bence dünyadaki en büyük tatminlerden bir tanesi" dedi.CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen Koruyucu Ailelik sistemine yönelik devlet tarafından önemli teşvikler verildiğini vurgulayan Rektör Özkan "Devletimiz, çocukların eğitim masrafları, servis ücreti gibi birçok konuda destek veriyor. Bu anlamda ailelere de ciddi bir maddi külfet oluşturmuyor. Velayet anlamında bir sorumluluğu da yok. Devletimizin ailelerden tek beklentisi çocuklarımıza sıcak bir aile ortamı sağlamaları" şeklinde konuştu.