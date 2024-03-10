Öztaylan basınla buluştu; “Satmayız diyenler 144 adet yer sattılar”

Cumhur İttifakı Bandırma Belediye Başkan Adayı Cemal Öztaylan, basın toplantısı düzenledi. Kamuoyundaki bazı dezenformasyon ve yanlış anlamalardan dolayı açıklamalarda bulunmak amacıyla basınla bir araya gelmek istediğini kaydeden Öztaylan, "Herkes kendi işini yapmalı. Klavye kahramanlığına gerek yok. Doğru yapmak ve doğruları aktarmak gerekiyor" ifadesinde bulundu.

Öztaylan, "Otel ihalesi ile başlamak istiyorum. 24.09.2008 tarihinde ihale yapıldı ve çalışmalar başladı. Bizim hazırladığımız bu ihale, Recep Eraydın zamanında yapıldı. Sedat pekel zamanında değiştirildi ve otel olarak hayata geçirildi. Otel satılmasaydı bugün 750 bin lira aylık tasarrufu olacaktı. Otel, Dursun Mirza zamanında şaibeli şekilde satıldı. Bunu basın da yazdı. Partidaşları da o kendisine o yakıştırmayı yaptı. Satılan diğer yerler içinde şaibe söylentileri çıktı," diye konuştu.

Dursun Mirza'nın döneminde, belediyeye ait 144 adet yerin satıldığını dile getirerek konuşmasını sürdüren Öztaylan, "Alan belediye olarak iktidara geldik diyipte bugün katrilyonlarca değeri olan bu yerleri Recep Eraydın da satmadı, Sedat abi de satmadı, ben de satmadım. Siz sattınız. Elimizde belgeleri, listeleri var" dedi.

İstanbul'da otel ve evleri olduğuna dair kamuoyunda dezenformasyon çalışmaları yapıldığına da değinen Öztaylan, "Böyle bir şey kesinlikle yok. Tamamen yalan. Eğer ispat eden olursa o evi ve oteli ispat edene vermezsem adam değilim" sözlerini kullandı.