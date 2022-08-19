Haberler Yaşam Haberleri Pablo Diego Jose Francisco de Paula Juan Nepomuceno Crispin Crispiniano Maria Remedios de la Santisima Trinidad Ruiz Picasso kimin adıdır?
Giriş Tarihi: 19.8.2022 22:33 Son Güncelleme: 19.8.2022 22:33

Pablo Diego Jose Francisco de Paula Juan Nepomuceno Crispin Crispiniano Maria Remedios de la Santisima Trinidad Ruiz Picasso kimin adıdır?

ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 19 Ağustos 2022 Cuma günü ekranlardaki yerini aldı. Yarışmacılarına yönelttiği sorularla izleyicilere yeni bilgiler sunan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bugün sorulan Pablo Diego Jose Francisco de Paula Juan Nepomuceno Crispin Crispiniano Maria Remedios de la Santisima Trinidad Ruiz Picasso kimin adıdır? sorusunun cevabı merak konusu olarak Pablo Diego Jose Francisco de Paula Juan Nepomuceno Crispin Crispiniano Maria Remedios de la Santisima Trinidad Ruiz Picasso kimin adıdır? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor. İşte sorunun merak edilen cevabı.

Pablo Diego Jose Francisco de Paula Juan Nepomuceno Crispin Crispiniano Maria Remedios de la Santisima Trinidad Ruiz Picasso kimin adıdır?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 19 Ağustos 2022 Cuma günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.



SORU: Pablo Diego Jose Francisco de Paula Juan Nepomuceno Crispin Crispiniano Maria Remedios de la Santisima Trinidad Ruiz Picasso kimin adıdır?

A- Picasso (CEVAP)

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Pablo Diego Jose Francisco de Paula Juan Nepomuceno Crispin Crispiniano Maria Remedios de la Santisima Trinidad Ruiz Picasso kimin adıdır?
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