Paçacıda silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Merkez Kayapınar ilçesindeki Fırat Mahallesi Mahabat Bulvarı'nda bulunan bir paçacıda iddiaya göre, müşteriler ile çalışanlar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp silah ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan olayda 1'i kadın 2'si ağır toplam 6 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki özel hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulunurken, yaralılardan 27 yaşındaki R.Ö., tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.