Paket paket satışa hazırlamış… Böyle yakaladılar

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Sancaktepe İlçesi Sarıgazi Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti ve adrese operasyon düzenledi. N.Y., S.A., S.P. ve T.U. isimli dört kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda 2.8 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, 1.4 gram Kokain maddesi, altı uyuşturucu hap, satışa hazır vaziyette paketlenmiş halde 501 gram ağırlığında 250 parça uyuşturucu madde, bir hassas terazi, beş cep telefonu, 30 bin 900 lira nakit para ve 12 gram altın ele geçirildi. S.A., S.P. ve T.U. isimli üç kişi "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. N.Y. isimli uyuşturucu madde satıcısı ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.