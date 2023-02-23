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Giriş Tarihi: 23.2.2023 21:34 Son Güncelleme: 23.2.2023 21:45

Pakistan Arama-Kurtarma Ekibi Lideri Faruk: "Türkiye eskisinden büyük güçle ortaya çıkacak"

Asrın felaketinden sonra Adıyaman'da görev alan ve 13 kişiyi canlı olarak kurtaran 33 kişilik Pakistan Arama ve Kurtarma Ekibi'nin lideri Binbaşı Mouhamed Mateen Faruk, peş peşe yaşanan iki depremin yarattığı yıkımın bir ülkenin arama kurtarma kapasitesini aştığını belirterek, Türk hükümetinin durumu iyi yönettiği söyledi. Faruk: "Bu zor dönem çok çabuk geçecek ve Türkiye eskisinden çok daha büyük bir güçle ortaya çıkacaktır" dedi.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Pakistan Arama-Kurtarma Ekibi Lideri Faruk: Türkiye eskisinden büyük güçle ortaya çıkacak

Asrın felaketinden sonra Pakistan'dan Türkiye'ye yardım için gelen arama kurtarma ekipleri İGA İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen törenle çiçekler ve alkışlarla ülkelerine uğurlandılar. Pakistan Türkiye Büyükelçisi Dr. Yousaf Junaid ve İstanbul Vali Yardımcı Özlem Bozkurt Gevrek'in katıldığı törende ekip üyelerine çeşitli hediyeler verildi. Hatıra için depremzedelerin imzalarını taşıyan Türk bayrağını yanlarına alan ve yakalarına da Türk bayrağı rozeti takan ekip üyeleri, uçuş saatine kadar İGA' nın özel yolcu salonunda ağırlandılar.

SADECE TÜRKİYE'DE DEĞİL PAKİSTAN'IN KALBİNDE OLDU

Törende konuşa Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Dr. Yousaf Junaid, Türkiye'de meydana gelen depremlerin ardından yaşanan duruma yanıt vermenin milletinin 'sorumluluğu' olduğunu ifade ederek "Türkiye için bu çok zor zamanda çok acil bir şekilde müdahale edebildiğimiz için çok gururluyuz. Ancak depremin Türkiye'de değil, Pakistan'ın kalbinde olduğunu anlıyor ve inanıyoruz "diye konuştu.

İHTİYAÇLARIMIZA HER ZAMAN İLK CEVAP TÜRKİYE..

2005 yılında Azad Jammu ve Keşmir'de Muzaffarabad'ı vuran depremde Türkiye'nin yaptığı yardımı hatırlatan Junaid "Çok canlı ve net hatırlıyoruz. İhtiyaçlarımıza ilk yanıt veren Türkiye'ydi, 2010'daki sel, Türkiye'de de aynısı oldu. Bizim için çok güçlü bir kardeş gibiydi. Türkiye'deki kardeşlerimizle bir arada olmanın bizim sorumluluğumuz ve olmazsa olmazımız olduğunu düşünüyoruz ve Allah'ın izniyle zaman bu sınavı en iyi şekilde atlattığımızı kanıtladı. Elimizdeki kaynaklar Türkiye'nin tasarrufunda. Kelime yok, yorum yapmak çok zor. Çünkü gördüğümüz yıkım sahneleri modern tarihte eşi benzeri yok ama Türk halkının bunu başaracağından çok eminiz" dedi.

TÜRK HÜKÜMETİ SÜRECİ İYİ YÖNETTİ

17 gün boyunca Adıyaman'da görev alan ve enkazlardan 13 kişiyi canlı olarak kurtaran 33 kişilik Pakistan Arama ve Kurtarma Ekibi'nin lideri Binbaşı Mouhamed Mateen Faruk ise iki ülke arasındaki tarihi ilişkileri hatırlatarak Pakistan ve Türkiye'nin zor zamanlarda birbirlerine yardım ettiğinin vurguladı. Peş peşe yaşanan iki depremin yarattığı yıkımın bir ülkenin arama kurtarma kapasitesini aştığının altını çizen Faruk, Türk hükümetinin ve sivil yönetimi durumu iyi yönettiği belirtti. Faruk "Ancak tahribat seviyesi nedeniyle tüm uluslararası güçler öne çıkıp bu insanlara yardım etmeli. Yardım anlamında gerçekten yardımınıza ihtiyaçları var" dedi.

TÜRK HALKI ESKİSİNDEN GÜÇLÜ ORTAYA ÇIKACAK

Türkiye'ye 'geçmiş olsun dileklerini' dile getiren Faruk "Kurtarma ve kurtarma operasyonu bitti Şimdi kurtarma ve rehabilitasyon aşamasına geçiyoruz ve bu aşama çok fazla bütçe ve finans gerektiriyor. Türk halkı güçlü kalmalı. İnşallah bu zor günler geçecek. Çok zor bir zaman olduğunu biliyorum; Bu zor dönem çok çabuk geçecek ve Türkiye eskisinden çok daha büyük bir güçle ortaya çıkacaktır" diye konuştu.

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Pakistan Arama-Kurtarma Ekibi Lideri Faruk: "Türkiye eskisinden büyük güçle ortaya çıkacak"
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