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Giriş Tarihi: 14.3.2023 11:53 Son Güncelleme: 14.3.2023 12:49

Pakistan’dan çadır taşıyan 4’üncü uçakta geldi

Asrın felaketinin ardından yürütülen çalışmalara destek amacıyla Pakistan hükümeti tarafından gönderilen bin 200 kışlık çadır, 4’üncü uçakla Adana Şakirpaşa Havalimanı'na getirildi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Pakistan’dan çadır taşıyan 4’üncü uçakta geldi

Kış koşullarına ve yangına dayanıklı çadırları taşıyan uçak, Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde görevli Basın Ataşesi Mahroo Arshad ve Siyasi Müşavir Syed Atif Raza tarafından karşılandı. Pencap Eyalet Meclisi Eski Başkan Yardımcısı Milletvekili Rana Mashhood Ahmad Khan'ın da bulunduğu uçaktan indirilen malzemeler, depremden etkilenen bölgelere sevk edildi.

Mashhood, "Pakistan'da eskiden ne zaman bir afet olsa, Türkler hep oradaydı. Türk kardeşlerimiz, Pakistan'a yardım etmek için her zaman oradalar. Aynı şekilde Pakistan da ilk deprem Türkiye'yi vurduğunda bir kardeş gibi sorumluluk hissetti. Bu ihtiyaç anında Türk kardeşlerimize yardım etmek için buradayız" dedi.

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Pakistan’dan çadır taşıyan 4’üncü uçakta geldi
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