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Giriş Tarihi: 2.4.2023

Pakistan’ın katiline indirimsiz ağır müebbet

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Pakistan’ın katiline indirimsiz ağır müebbet
Mardin'de geçen yıl 16 Eylül'de eşi Pakistan Öner'i, 2 çocuğunun yanında vahşice önce boğazından kesip ardından 49 kez bıçaklayan Emin Öner'in yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Öner'in herhangi bir indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Emin Öner'in, eşine uyguladığı şiddet nedeniyle hakkında 5 kez uzaklaştırma kararı verildiği, şiddetin sürmesi üzerine Pakistan Öner'in 2 kez kadın sığınma evine gittiği, son olarak ailesinin evinde kaldığı ancak barışarak evine döndüğü ortaya çıkmıştı.

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Pakistan’ın katiline indirimsiz ağır müebbet
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