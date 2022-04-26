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Giriş Tarihi: 27.4.2022

Pakistanlı fidyeciler Nepallileri kaçırdı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Pakistanlı fidyeciler Nepallileri kaçırdı
Türkiye'ye turist olarak gelen ve Taksim Meydanı'nda gezdikleri sırada Pakistanlı 6 kişi tarafından kaçırıldıktan sonra Eyüpsultan'da bir eve götürülen 4 Nepalli turist kurtarıldı. Nepalli turistleri, götürdükleri adreste satır ve silah zoruyla 3 gün boyunca tutan şüpheliler, turistlerin ailelerinden 10 bin euro (158 bin lira) fidye istedi.

ŞOK BASKIN
Nepalli turistlerin aileleri bir taraftan istenen fidyeyi hazırlarken, diğer taraftan da polise haber verdi. İhbarla birlikte harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, fidye teslimi sırasında şüphelilerden birini yakaladı. Yakalanan şüpheliden rehinelerin yerini tespit eden ekipler, adrese şok bir baskın düzenledi. Operasyonda polis eve girdiğinde şüphelileri kıskıvrak yere yatırırken, elleri bağlanan turistler ise kurtarıldı. Ekiplerin evde yaptığı aramalarda silahların yanında çok sayıda satır ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Pakistanlı fidyeciler Nepallileri kaçırdı
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