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Giriş Tarihi: 7.5.2022

Palalı dehşet

DHA
Palalı dehşet

Alkol alıp trafik kazası yapan maganda, kendisini uyaran mahalle sakinlerine saldırdı. Önce palayla saldıran ardından tabancayla ateş açan maganda, iki kişiyi yaralayıp kaçtı

Bursa İnegöl'deki Mesudiye Mahallesi Harman Sokak'ta önceki gün Hakan Kurt (36) yönetimindeki 43 RK 702 plakalı otomobil, Samet Turan (37) yönetimindeki 16 KNH 10 plakalı otomobile çarptı. Hasarlı kazanın ardından sürücüler tartıştı. Tartışmayı duyup evlerinden sokağa çıkan Mustafa Yüncü (40) ve Yusuf Mutlu (39), bağıran sürücü Hakan Kurt'a tepki gösterdi.



Hakan Kurt, kendisini bağırmaması için uyaran Yüncü ve Mutlu'ya önce otomobilindeki palayla saldırdı, ardından belindeki tabancayı çıkarıp ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Yüncü ve Mutlu, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların, sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi. Olay sonrası yakalanıp gözaltına alınan Hakan Kurt'un, ifadesinde, "Kazanın ardından, kazayla alakası olmayan 2 kişiyle tartıştım. Alkollüydüm. Tartışma büyüdü. Arbede sırasında ateş ettim" dediği belirtildi. Kurt, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Palalı dehşet
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