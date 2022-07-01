Palalı Sabri’nin 248 yıl hapsi istendi

İstanbul'daki Gezi Parkı olaylarında göstericilere palayla saldıran ve kamuoyunda "Palalı Sabri" olarak bilinen Sabri Çelebi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Palalı Sabri'nin kurduğu suç örgütüyle yabancı uyruklu kadınları gece kulüplerinde çalıştırdığı ve fuhşa zorladığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada iddianame düzenlendi.



PASAPORTLARINA EL KOYDU

Savcılık tarafından hazırlanan 37 sayfalık İddianamede Palalı Sabri lakabıyla tanınan firari Sabri Çelebi dahil 5'i tutuklu 10 kişi şüpheli olarak yer alırken yabancı uyruklu 8 kadın mağdur olarak yer aldı. Mağdur kadınların pasaportlarına el koyarak Beşiktaş ve Beyoğlu'ndaki gece kulüplerinde fuhuş yapmaya zorlandıkları anlatıldı. Kaçmaya çalışan kadınların ise örgüt üyeleri tarafından yakalanarak darp edildikleri ve silahla tehdit edildikleri kaydedildi.

248 YIL HAPSİ İSTENDİ

İddianamede örgüt lideri olarak belirtilen Sabri Çelebi ve diğer iki şüphelinin ''suç örgütü kurmak ve yönetmek'', ''fuhşa zorlamak'' ve ''insan ticareti yapmak'' suçlarından 140 yıldan 248 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianamede şüphelilerden 6'sının "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "İnsan ticareti yapma" ve "Bir kimseyi fuhuşa teşvik etme veya yaptırma veya aracılık etme veya yer temin etme" suçlarından toplamda 102 yıldan 244 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, bir şüphelinin ise "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapsi istendi.