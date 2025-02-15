Son dakika: Palandöken’de çığ paniği!

Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda meydana gelen çığın bir kısmı kayak merkezinin kuzey pistine aktı. Olayda ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi. "Yusufun Deresi" mevkisinde yamaçtan kopan çığın bir bölümü kayak merkezinin kuzey pistine ulaştı. O anlar bir kayakçının cep telefonu kamerasına yansıdı.