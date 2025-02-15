Son dakika: Palandöken’de çığ paniği!

Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda meydana gelen çığın bir kısmı kayak merkezinin kuzey pistine aktı. Olayda ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi. "Yusufun Deresi" mevkisinde yamaçtan kopan çığın bir bölümü kayak merkezinin kuzey pistine ulaştı. O anlar bir kayakçının cep telefonu kamerasına yansıdı.
VALİ ÇİFTÇİ: "CAN KAYBI VEYA YARALANMA YOK"
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, çığın Palandöken Kayak Merkezi'nin kuzey pistine aktığını belirterek, "İlk tespitlere göre herhangi bir can kaybı veya yaralanma bulunmuyor" dedi.
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Çiftçi, bölgede konuşlandırılan arama kurtarma ekiplerinin ihbarın hemen ardından olay yerine yönlendirildiğini ve gerekli çalışmaların başlatıldığını ifade etti.