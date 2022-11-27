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Giriş Tarihi: 27.11.2022 05:29

Palandöken’de gece yarısı kartopu keyfi

Erzurum’a gece yarısı lapa lapa yağan kar yağışı ile Erzurum ve Palandöken beyaza büründü. Karın yağdığını görenler araçlarına binerek gittikleri Palandöken’de kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı. Kimileri de karda fotoğraf çektirerek sosyal medyada paylaştı.

DHA
Palandöken’de gece yarısı kartopu keyfi

Gün boyu etkili olan yağmur gece yarısına doğru yerini kar yağışına bıraktı. Erzurum'un yüksek rakımlı bölgelerine ve deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'e lapa lapa kar yağdı. Kısa sürede Erzurum'un yüksek yerleşim alanları ve Palandöken beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağdığını duyanlar araçlarına binerek kent merkezine 4 kilometre mesafedeki Palandöken'e çıkarak karın keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar hem kartopu oynadı, hem de bol bol fotoğraf çektirdi. Aracına henüz kışlık lastik taktırmayan bazı sürücüler ise yolda kaldı.

Eşi ve çocukları ile Palandöken'e çıkarak gece yarısı kartopu oynayan Melikşah Dengizek, "Karı çok özledik. Erzurum'a kar yakışıyor. Karın gelişini kutlamak için ailece dışarı çıkıp kartopu oynadık. Çok da iyi oldu'' diye konuştu.

Araçları ile Palandöken'e çıkamayan Muhammed Talha Koçak ise "Aracımızda kışlık lastik var ama çıkamadık. Kara yolları ekipleri çalışıyor. Yol açıldı mı bizde çıkarız'' dedi.
Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı kar ve sağanak yağış Erzurum'da da etkili oldu. Şehir merkezi ve ilçelerde yağış etkili olurken, bin 500 rakım üstündeki bölgelerde ise kar lapa lapa yağdı. (DHA)

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Palandöken’de gece yarısı kartopu keyfi
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