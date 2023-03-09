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Giriş Tarihi: 9.3.2023 10:53

Palandöken'de ilginç anlar! Elbisesiyle buz dağına tırmandı

Ülkesinin Ukrayna ile girdiği savaştan uzakta Palandöken Kayak Merkezi'ne tatile gelen Rus Tanya Tatiana (44), gül kurusu elbiseyle buz dağına tırmanıp, snowboard yaptı. Tatiana, "Herkesin dağcı ve kayak kıyafetiyle yaptığı bu sporu ben çok sevdiğim elbisemle denemek istedim ve başardım" dedi.

DHA
Palandöken’de ilginç anlar! Elbisesiyle buz dağına tırmandı

Son 10 yıldır tatil için Palandöken'e gelen ve Rusya'da inşaat malzemesi üzerine iş yeri bulunan 2 çocuk annesi Tanya Tatiana, gül kurusu elbisesiyle tırmanış ve snowboard yaptı.



Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Ejder Tepesi'nde giyindiği elbiseyle snowboardla kayan Tatiana 2 bin 300 metre rakımdaki güney pistinde oluşturulan 20 metre yüksekliğinde ve 150 metre enindeki yapay buz parkının önünde durdu. Tırmanma duvarında görevli dağcıların yardımı ile zirveye çıkmayı başaran Tatiana, ayağına taktığı snowboardla kayarak otele gitti.



Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü Palandöken'de tatilciler de tırmanışı ilgiyle izledi. Tanya Tatiana, bugünü hiç unutmayacağını söyledi. Savaştan uzak Palandöken'de çok güzel günler geçirdiğini belirten Tatiana, "Herkesin dağcı ve kayak kıyafetiyle yaptığı bu sporu ben çok sevdiğim elbisemle denemek istedim ve başardım.



Erzurum'u ve Palandöken'i çok seviyorum. Çekiliğim bu fotoğraf ve videoları sosyal medyada paylaşacağım. İnanıyorum ki benim tırmanış ve kaymamı buraya gelip birçok kişi deneyecektir" diye konuştu.

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Palandöken'de ilginç anlar! Elbisesiyle buz dağına tırmandı
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