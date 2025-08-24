Pamukkale’de ormanlar kül oldu

enizli'nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran mevkisindeki önceki gün yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Bölgeye 3 uçak, 11 helikopter, 50 arazöz, 2 iş makinesi ile 307 personel sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale edildi. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın, Cankurtaran Mahallesi yerleşkesine ve dağın arka tarafını da geçerek Honaz ilçe sınırına doğru ilerleyince büyük panik yaşandı. Yangına gece karadan müdahale etmek amacıyla dağın zirvesine helikopter ile ekipler bırakıldı. Sarp ve kayalık alandan müdahalenin zor olduğu yangına destek vermek amacıyla Konya, İzmir, Burdur, Isparta ve Manisa başta olmak üzere çevre illerden de takviye orman ekipleri sevk edildi. Yangın dün sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Adana'nın Karaisalı ilçesinde ve Kocaeli'nin Yenidoğan Mahallesi'nde çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı.