Panamalılar en çok yoğurtlu patatesi sevdi

Türkiye Panama Büyükelçiliği ile Panama Uluslararası Otel Okulu işbirliğinde gerçekleştirilen 'Türk Mutfağı Günleri' kapsamında Gaziantepli ünlü Şef Tahir Tekin Öztan, Panamalı şeflere eğitim verdi. Birçok kazan yemeği yapımını uygulamalı olarak gösteren Öztan, Panamalıların en çok Gaziantep mutfağının sevilen yemeklerinden yoğurtlu patates ve kuru dolmayı sevdiklerini söyledi. Kuru dolma, sebze yemekleri, et köfte ve bulgur ise en çok beğenilen yemekler arasında yer alırken bu yemeklerin Panamalı şeflerin çalıştığı restoranlarda menülere gireceği öğrenildi.